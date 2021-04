Versione stampabile Translated by AWS

In questi primi mesi del 2021 i prezzi dei prodotti finiti in acciaio hanno subito degli aumenti record. Ma come si sono mosse invece le materie prime? Quanto hanno contribuito a sostenere i rincari? Che influenza stanno avendo materiali “alternativi” come il DRI?

A queste domande proverà a dare risposta il convegno digitale di siderweb in programma il 28 aprile alle 16.

L’appuntamento dal titolo «Materie prime, chi vince e chi perde la sfida del futuro» vedrà in primis gli interventi di Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi siderweb e Carlo Mapelli, ordinario PoliMi, che presenteranno la situazione del mercato e le innovazioni tecniche sul fronte dei materiali base per la siderurgia.

La seconda parte dell’incontro è invece rappresentata da una serie di interviste del direttore generale siderweb Lucio Dall’Angelo con: Federico Fusari, direttore del Consorzio RICREA, Cesare Pasini, vicepresidente Feralpi Holding e Paolo Pozzato, presidente Assofermet Rottami Ferrosi.

Programma degli interventi dalle 16 :

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Situazione del mercato delle materie prime

Le innovazioni tecniche nell’uso delle materie prime

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb, intervista

Federico Fusari - direttore del Consorzio RICREA

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

