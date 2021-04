Webinar. Live «Come nascono i campioni europei dell’acciaio»

Versione stampabile Translated by AWS

Ma che cosa bisogna fare, che cosa si può fare per facilitare la nascita di campioni europei dell’acciaio? Quali azioni, quali soggetti attivare? A quale cultura riferirsi?

A queste domande rispondono in diretta i protagonisti del webinar: titolo "Come nascono i campioni europei dell’acciaio", che dalle 11 vedono gli interventi di Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb e di Giorgio Mariano, Head of Corporate and M&A at Deloitte Legal Italy, a cui seguono le interviste di Lucio Dall'Angelo, direttore generale siderweb, a Giuseppe Cavalli, direttore generale Alfa Acciai, e Claudio Costamagna, Founder and Chairman at CC & Soci.

Programma dalle 11:

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi di siderweb

Quadro industriale e finanziario dei maggiori player italiani e raffronto con i competitor europei.

Giorgio Mariani - Head of Corporate and M&A at Deloitte Legal Italy

Strumenti e azioni, la via della quotazione.

INTERVISTE faccia a faccia a cura di Lucio Dall'Angelo, direttore generale siderweb

Giuseppe Cavalli – direttore generale Alfa Acciai

– direttore generale Alfa Acciai Claudio Costamagna – Founder and Chairman at CC & Soci

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

