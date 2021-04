PANorami: le prime mosse politiche delle corporation

Versione stampabile Translated by AWS

Una vera e propria presa di posizione politica quella di Coca-Cola e Delta, che negli Stati Uniti hanno pubblicamente espresso il proprio disappunto nei confronti del tentativo di ridurre il voto postale del governatore repubblicano della Georgia.

Non è la prima volta che le corporation prendono posizione su temi di pubblico interesse: ambiente, diritti degli omosessuali, diritti civili in generale. Non era ancora successo, però, che si sconfinasse sul terreno della politica. Certo, è solo in un contesto stabile e “pacificato” che gli affari e il business possono prosperare. Ma questo precedente merita di essere analizzato più approfonditamente.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.