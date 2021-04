Webinar. «Come nascono i campioni europei dell’acciaio»

Versione stampabile Translated by AWS

Le crisi che si sono succedute dal 2009 hanno completamente ridisegnato l’industria. Delocalizzazione, e poi il reshoring, hanno dato una nuova dimensione alla globalizzazione con la complicità anche delle difficoltà di scambi internazionali legati alla pandemia di Covid-19. Pertanto i confini paradossalmente sono diventati più vasti e allo stesso tempo più stringenti.

Più vasti perché la Cina, vero dominus mondiale della siderurgia, ha continuato a crescere e non solo dentro le aree vaste dell’estremo Oriente. Più stretti perché il Covid ha portato le catene produttive a riorganizzarsi e ad accorciarsi.

In questo scenario ricco di opportunità, ma anche di rischi, è evidente che la dimensione è un fattore critico determinante. E, è un dato di fatto, la dimensione media dei gruppi siderurgici italiani non è ancora ottimale (mentre già lo è la loro efficienza). «Abbiamo bisogno di campioni europei», è il messaggio partito da più di uno dei protagonisti della nostra filiera.

Ma che cosa bisogna fare, che cosa si può fare per facilitare la nascita di campioni europei dell’acciaio? Quali azioni, quali soggetti attivare? A quale cultura riferirsi?

Di tutto questo si parlerà nel corso di un webinar in programma il 20 aprile alle 11 dal titolo "Come nascono i campioni europei dell’acciaio". Dopo gli interventi di Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb e di Giorgio Mariano, Head of Corporate and M&A at Deloitte Legal Italy, sanno intervistati da Lucio Dall'Angelo, direttore generale siderweb, Giuseppe Cavalli, direttore generale Alfa Acciai, e Claudio Costamagna, Founder and Chairman at CC & Soci.

Programma dalle 11:

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi di siderweb

Quadro industriale e finanziario dei maggiori player italiani e raffronto con i competitor europei.

Giorgio Mariani - Head of Corporate and M&A at Deloitte Legal Italy

Strumenti e azioni, la via della quotazione.

INTERVISTE faccia a faccia a cura di Lucio Dall'Angelo, direttore generale siderweb

Giuseppe Cavalli – direttore generale Alfa Acciai

– direttore generale Alfa Acciai Claudio Costamagna – Founder and Chairman at CC & Soci

