Simest, contributi alle imprese per l’export

Simest, società per azioni che nasce per supportare gli imprenditori italiani nei loro programmi di espansione verso nuovi mercati, dopo il grande successo del 2020 metterà a disposizione una serie di aiuti a favore delle imprese a sostegno dell’export italiano anche per l’anno corrente.

Il 2020 è stato un anno significativo per questo Fondo, il 394/81; le domande ricevute sono state 14mila per un totale di 4 miliardi di euro distribuiti sui 7 strumenti a sostegno del processo di internazionalizzazione: Patrimonializzazione; Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema; Inserimento Mercati Esteri; Temporary Export Manager; E-Commerce; Studi di Fattibilità; Programmi di Assistenza Tecnica.

IN ARRIVO SIMEST 2021 – NOVITÀ E CONFERME

Con la riapertura per il 2021 del Fondo 394/81 il Comitato Agevolazioni istituito da Simest prevede il mantenimento di una quota di finanziamento a fondo perduto, resa possibile grazie al decreto Cura Italia, creato nel 2020 per concedere anche parte del finanziamento concesso da Simest, un potenziamento del Fondo 295/73 destinato alla concessione di interventi agevolativi in conto interessi e un nuovo bonus per l’export digitale.

Il programma costituisce un supporto importante per le imprese della community dell’acciaio sia sul fronte dei finanziamenti dell’esportazione di macchinari o di piccoli impianti sia per il mondo fieristico. Degna di nota, e ancora tra le linee di intervento più interessanti per le nostre imprese, si conferma essere la misura volta a sostenere la partecipazione a iniziative come fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi promozionali e missioni di sistema, anche virtuali, per promuovere la tua attività nei mercati esteri o in Italia. Eventi a carattere internazionale come Made in Steel erano parte dell’elenco delle iniziative le cui spese risultavano ammissibili a contributo: area espositiva, allestimento, personale, logistica, attività promozionali e consulenze. Anche per quest’anno è previsto il rilancio della misura dedicata agli eventi.

Il monitoraggio per la community si focalizzerà su tutto ciò che è interessante per il nostro settore, con particolare attenzione a:

Ulteriore novità sarà il bonus per l’export digitale, un voucher che andrà a incentivare la digitalizzazione dell’export per le PMI che potranno così rivolgersi a provider di servizi digitali per ottenere servizi necessari alla diffusione e vendita online.

La data di apertura del rifinanziamento è prevista a decorrere dal 3 giugno 2021.

Paolo La Torre

Amministratore delegato

di Financial Consulting LAB srl

paolo.latorre@financialclab.it