PANorami: domani la fiducia a Draghi

Versione stampabile

Governo tecnico politico o del presidente? Quale che sia il nuovo governo Draghi, domani presenterà le sue linee programmatiche per i mesi a venire. Certo è che i ministeri tecnici gestiranno i “cordoni della borsa”, per la traduzione in pratica dei finanziamenti che arriveranno con il NextGenerationEU.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Il giuramento del governo Draghi al Quirinale. Palazzo del Quirinale, 13/02/2021 - La cerimonia del giuramento del governo Draghi nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fotografia della Presidenza del Consiglio dei ministri.