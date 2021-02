Webinar: live mercati internazionali, la Germania

Versione stampabile

È in live streaming il primo webinar di siderweb dedicato all’analisi dei mercati stranieri. Protagonista dell’appuntamento è il principale mercato di sbocco della siderurgia nazionale, ovvero la Germania. Una Germania verso la quale l’Italia muove e dalla quale riceve milioni di tonnellate di materie prime, semilavorati e finiti ogni anno e che, anche in futuro, rappresenterà un punto di riferimento per l’acciaio nazionale ed europeo.

Dalle 11 si possono seguire gli interventi di: Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che illustra i principali dati produttivi e del commercio estero tedesco in campo siderurgico, a cui segue l’intervento di Isabella Pignagnoli-Hoffmann (senior project manager – servizi di assistenza e consulenza alle imprese Camera di Commercio Italo-Tedesca), che invece mostra alla filiera gli strumenti che la Camera di Commercio Italo-Tedesca può offrire per affiancare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione. In conclusione, spazio alla testimonianza diretta di due operatori che sono presenti ormai da anni con siti produttivi o commerciali in Germania: Marco Sbaraini (Direttore commerciale acciai per l'Edilizia Gruppo Feralpi) e Giorgio Buzzi (Amministratore delegato Gruppo Lucefin), che vengono intervistati da Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb).

Programma degli interventi dalle 11:00 :

Gianfranco Tosini, Ufficio Studi siderweb:

Dimensioni del mercato tedesco dell’acciaio e rapporti con la siderurgia «Made in Italy»;

Isabella Pignagnoli-Hoffmann, Senior Project Manager – servizi di assistenza e consulenza alle imprese Camera di Commercio Italo-Tedesca:

Gli strumenti di sostegno per le imprese da parte della Camera di Commercio Italo-Tedesca;

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista:

Marco Sbaraini , Direttore commerciale acciai per l'Edilizia Gruppo Feralpi;

Marco Sbaraini, Direttore commerciale acciai per l'Edilizia Gruppo Feralpi;

Giorgio Buzzi, Amministratore delegato Gruppo Lucefin.





L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

