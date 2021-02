Webinar: Live “Steel Human, il volto umano dell’acciaio”

Versione stampabile

È in live streaming il webinar siderweb "Steel Human, il volto umano dell’acciaio". L’evento si focalizza sul capitale umano e la sua formazione nella community siderurgica.



L’incontro virtuale è il primo passo nell’avvio di un progetto più ampio che siderweb vuole dedicare agli uomini e donne d’acciaio.

Nel webinar, Randstad Research Institute presenta quali sono le figure professionali di più difficile reperimento nella filiera e quali i disallineamenti più significativi tra competenze e attività svolte.

La voce delle imprese è rappresentata da Paola Artioli, presidente del Gruppo ASO Siderurgica e delegata all'Education e Capitale Umano per Confindustria Brescia. Imprenditrice che da sempre ha messo al centro del proprio progetto la formazione.

Infine, alcune aziende presentano esperienze virtuose in materia di formazione, come le Academy del Gruppo Danieli e del Gruppo Marcegaglia. I relatori chiariranno: perché sono nate? A quali esigenze hanno voluto dare risposta? Quanto lavoro c’è ancora da fare nel nostro settore sul tema della formazione?

Programma: dalle 11:00

IL MONDO DEL LAVORO: COMPETENZE E MISMATCH

Daniele Fano, coordinatore del Comitato Scientifico Randstad Research Institute

E come EDUCATION

Paola Artioli, presidente ASO Next Spa e vicepresidente Confindustria Brescia con delega all'Education e al Capitale Umano intervistata da Francesca Morandi

LA PAROLA ALLA FILIERA - Interviste a cura di Lucio dall’Angelo, Direttore Generale di siderweb

UNA COLLABORAZIONE INNOVATIVA: DANIELI ACADEMY

Paola Perabò, EVP Human Resources Gruppo Danieli

Marco de Gasperis, referente Academy Gruppo Danieli

UNA ACADEMY SARTORIALE: CASA MARCEGAGLIA

Maurizio Dottino, Corporate Human Resources Director Gruppo Marcegaglia

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

