Webinar: Live Mercato & Dintorni

Torna live l’appuntamento mensile "Mercato & Dintorni". In un momento particolare per il mercato, con le quotazioni di alcuni prodotti che mostrano segnali di indebolimento, siderweb torna ad approfondire i temi di mercato con i propri esperti e con ospiti illustri, con un focus sui prodotti lunghi.

Sul palco virtuale si alterneranno Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb e Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb, che dedicheranno una particolare attenzione ai prodotti lunghi, introducendo l’intervista del Direttore Generale siderweb Lucio Dall’Angelo con Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding.

Programma degli interventi dalle 11:00 :

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb:

Analisi del mercato italiano dei prodotti lunghi

Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Protagonista della seconda parte dell'incontro, Antonio Gozzi, Presidente Duferco Italia Holding, intervistato da Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

