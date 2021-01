Confindustria Brescia guarda all’ambientalizzazione come risorsa

Versione stampabile

Ambientalizzazione delle imprese e economia circolare posso essere viste più che come un costo, come una grande opportunità per le imprese. Prende le mosse da questo assunto il convegno in programma il 3 febbraio alle 16.30 dal titolo “Le energie rinnovabili al servizio delle imprese manifatturiere: Power Purchase Agreement”.

Organizzato dal Settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confindustria Brescia, nell’ambito del programma di Presidenza (2020 - 2024) che vede tra i suoi “cardini” proprio i temi della sostenibilità dei processi produttivi, dell’economia circolare e dei risparmi/recuperi energetici, il webinar analizzerà il ruolo strategico dei Power Purchase Agreements, non solo in termini di efficientamento e di risparmio economico ma, soprattutto, in termini di sostenibilità dei processi produttivi delle aziende energivore, e che vedrà l’acciaio protagonista con diversi relatori di primo piano.

Dopo gli interventi di apertura di Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Brescia e Giovanni Marinoni Martin, presidente Settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confindustria Brescia, sono attesi i contributi di importanti esponenti dell’imprenditoria italiana, tra cui Antonio Gozzi, presidente Gruppo Duferco che parlerà del ruolo strategico dei Power Purchase Agreements e l’approvvigionamento energetico.

Moderati dal direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo parteciperanno anche: Enrico Falck, presidente di FALCK RENEWABLES, Roberto De Miranda, Comitato Esecutivo di ORI Martin, e Carmine Marzano, Programm Officer – Industry Carbon footprint - European Commission DG Research and Innovation.

