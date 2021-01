PANorami: social bloccati, è stata censura?

Versione stampabile

Dopo l’assalto violento al Campidoglio in USA, Twitter ha sospeso in via permanente l’account di Donald Trump. Presto hanno fatto lo stesso Facebook, Instagram, YouTube e altre piattaforme digitali. È stato un attacco alla libertà di parola? Che criteri applicano i social media, la nuova agorà postmoderna, in mano a potenti privati?

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.