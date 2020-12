PANorami: sì al nuovo Mes, in un quadro di instabilità

Versione stampabile

Questioni conflittuali, nodi non risolti. Il via libera di Camera e Senato (quest’ultimo arrivato ieri in tarda serata) alla riforma del Mes è solamente il segnale degli “scricchiolii” interni al governo. Che non sono certo il migliore biglietto da visita con il quale l’Italia si presenterà in Ue.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Senato della Repubblica, 09/12/2020 - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto nel pomeriggio le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 10 -11 dicembre.