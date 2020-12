Contributi d’acciaio: le opportunità della nuova finanziaria

Versione stampabile

Il Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione del super e dell'iperammortamento è tra le misure per le quali si verificheranno importanti novità nel 2021. Il disegno di Legge di Bilancio 2021 interviene infatti anche sulla disciplina del Credito "Imposta beni strumentali" incrementando il beneficio riconosciuto, innalzando i massimali di spesa ammissibili nonché l’ambito oggettivo.

A chi si rivolge

Possono beneficiare del credito d’imposta beni strumentali le imprese che effettuano investimenti in macchinari nuovi, destinati alle strutture produttive, tra cui quelle dell’industria dell’acciaio, ubicate nel territorio del nostro Stato.

L’evoluzione della metallurgia sappiamo essere figlia dell’ingegneria dei nuovi macchinari in grado di coadiuvare gli operatori e di agevolarli nelle attività; questo accade in particolar modo quando sistemi e piattaforme sono in grado d’interconnettere gli strumenti a disposizione. Gli investimenti in questo settore diventano ancora più interessanti in virtù della consapevolezza che quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 potranno beneficiare del credito d’imposta per beni strumentali.

Quali investimenti

Gli investimenti sostenuti per l’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello di Industria 4.0 sono quelli che potranno beneficiare di maggiori percentuali agevolative rispetto al passato.

L’agevolazione crescerà nel seguente modo:

al 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

nella misura del 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;





nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10.

Un significativo incremento riguarda anche gli investimenti nel software, per i quali il credito d’imposta passa dal 15% al 20%, con le stesse limitazioni temporali previste per macchine e impianti.

Normativa di riferimento: 16/11/2020 Disciplina Credito d’Imposta beni strumentali nuovi - Legge di Bilancio 2021.

Paolo La Torre

Amministratore delegato

di Financial Consulting LAB srl

paolo.latorre@financialclab.it