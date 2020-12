PANorami: il dramma del debito

Versione stampabile

Arriverà a circa due terzi del Pil il debito pubblico nazionale, che – già elefantiaco – l’emergenza sanitaria e poi economica sta contribuendo a far aumentare in modo esponenziale. Per sostenere questa enorme massa di debito c’è la Banca Centrale Europea, che potrà acquistare i titoli pubblici di tutti i Paesi in difficoltà. Ma ora è urgente che si ripristino gli spazi di agibilità della nostra economia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.