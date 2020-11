BdA 2020: il viaggio prosegue al Centro Sud

Versione stampabile

Seconda tappa per il viaggio, quest’anno virtuale, di Bilanci d’Acciaio tra le aziende italiane.

Giovedì 26 novembre è in programma alle 11 l’evento digitale dal titolo «Acciaio del centro-sud: un futuro da reinventare»

Dopo la presentazione nazionale della ricerca e il focus sul distretto della trafila lecchese, i riflettori si accendono sulla filiera della parte sud del Paese e su come anch’essa ha vissuto questo 2020 di svolta per l’intero sistema industriale. Alla luce di questo secondo lockdown dopo lo stop primaverile c’è bisogno di ripensare il modo di fare business, e per farlo servono analisi tali da fornire indicazioni utili, come quelle contenute in Bilanci d’Acciaio.

Il punto di partenza sarà l’analisi dei risultati economici della filiera nel 2019, elaborati da Claudio Teodori per la ricerca Bilanci d’Acciaio, che fungeranno da spunto di discussione per i protagonisti delle interviste faccia a faccia che seguiranno: Pietro Vargiu (COFACE Italia), Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba) e Alessandro Faroni (ArcelorMittal Italia).

La chiusura dei lavori è prevista entro le ore 12.30.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.



Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Programma:

Inizio lavori ore 11:00



I risultati economici della filiera nel centro-sud

Claudio Teodori - Docente Università degli Studi di Brescia

Interviste faccia a faccia

Stefano Ferrari – Responsabile Ufficio Studi siderweb, intervista:

Pietro Vargiu - Chief underwriting officer COFACE Italia

Luigi Rapullino - Amministratore Delegato Gruppo Rapullino e Sideralba

Alessandro Faroni - Direttore Commerciale ArcelorMittal Italia

Chiusura dei lavori ore 12.30