Bilanci d'Acciaio: consegnate altre tre Vittorie alate

Il convegno di Bilanci d'Acciaio dedicato al comparto della trafila è anche la consueta occasione per consegnare l’ultimo trittico dei premi "Bilanci d’Acciaio", sponsorizzati Coface, dedicati a questa particolare filiera.

«La materia prima per fare scelte ponderate sono i dati. Avere analisi aggiornate e di qualità è quindi molto importate. Da qui nasce la lunga partnership con siderweb - ha rimarcato il Chief Underwriting Officer Coface Pietro Vargiu-. Non posso che fare le congratulazioni alle tre aziende capaci di distinguersi per l’eccellenza dei risultati».

Così come per i riconoscimenti della scorsa settimana, a rappresentare i simbolo del traguardo raggiunto è stata la Vittoria Alata: ecco quindi i coronati d’alloro.

A primeggiare nella categoria trafilerie è stata la comasca Trafilspec-ITS. A ritirare virtualmente il premio è stato l’Ad Fabrizio Ricco, che ha commentato: «Con grande piacere trasmetterò la notizia di questo importante riconoscimento anche a tutti i nostri collaboratori, a cui va il merito di questo risultato. Premi come questo sono testimonianza della passione e della competenza con cui il team porta avanti il proprio lavoro».

Sul gradino più alto del podio per la categoria viterie e bullonerie è stata invece la padovana Viterie Libo. La vittoria Alata è stata consegnata al presidente Liborio Stuppia. «Sono felice di ricevere questo riconoscimento perché testimonia come, lavorando in maniera qualificata, i risultati si riescano a ottenere, anche se con fatica e affrontando tutte le difficoltà del mercato, come quelle viste nell’anno in corso. Un 2020 che, salvo ulteriori chiusure, potrebbe vederci confermare i risultati dello scorso anno».

Infine per la categoria mollifici ha vinto la bresciana Mollificio Brescia, con l’Ad Pierangelo Lancelotti che ha ritirato l’ultimo riconoscimento siderweb dedicato ai risultati 2019.

«Devo innanzitutto ringraziare il nostro staff che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissi, ed anche un po’ il mercato che ci ha supportato con un “vento” che soffiava nella giusta direzione. Anche per l’anno in corso abbiamo investito molto e credo che gli investimenti siano comunque fondamentali per poter disporre dei giusti strumenti per affrontare l’andamento del mercato».