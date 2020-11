BdA 2020: focus sulle trafilerie

Versione stampabile

Le limitazioni anticovid hanno cancellato la possibilità di incontrarsi ma non quella di utilizzare la rete per comunicare. Per questo siderweb ha voluto mantenere, sebbene in versione virtuale, i classici appuntamenti che seguono alla presentazione nazionale della ricerca Bilanci d’Acciaio.

Il primo in programma giovedì 19 novembre dalle 15:00, è quello dedicato al comparto trafilerie che normalmente era ospitato a Lecco.

I relatori coinvolti sul tema «Trafilerie: l’impatto della crisi da Covid-19 e le prospettive per il 2021», proveranno a rispondere alle domande: quali sono le attese per l’anno prossimo per la filiera della trafila? Quali sono le prospettive dei prezzi delle materie prime e dell’acciaio? Cosa si aspettano gli operatori?

Nel corso dell’evento organizzato da siderweb in collaborazione con Camera di Commercio di Como-Lecco, è prevista anche la consegna virtuale dei premi «Bilancio d’Acciaio» relativi ai comparti della trafila, dei mollifici e delle viterie.

Come già ricordato i lavori avranno inizio alle ore 15, con i saluti di Emanuele Morandi (Presidente siderweb) e Lorenzo Riva (Vice Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco).

Successivamente, l’evento si dividerà in due parti: l’analisi e le testimonianze degli operatori.

Ad aprire gli interventi degli analisti ci sarà Stefano Ferrari (responsabile ufficio studi siderweb), che presenterà i risultati economici della filiera; successivamente sarà la volta di Achille Fornasini (partner & chief analyst siderweb), che si concentrerà sull’analisi dei prezzi del comparto.

A chiudere l’evento ci saranno quattro interviste faccia a faccia di Diego Minonzio, direttore de La Provincia di Lecco con altrettanti protagonisti della filiera: Lorenzo Angelini (Amministratore delegato Caleotto), Andrea Beri (Amministratore delegato ITA), Francesco Silvestri (Presidente di ANCCEM) e Pietro Vargiu (Chief underwriting officer COFACE Italia).

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Programma:

Inizio dei lavori ore 15.00



Saluti e introduzione di :

Emanuele Morandi - Presidente siderweb

Lorenzo Riva - Vice Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco



I risultati economici della filiera

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb



Analisi dei prezzi del comparto

Achille Fornasini - Partner & Chief analyst siderweb



Diego Minonzio, direttore La Provincia di Lecco intervista :

Lorenzo Angelini - Amministratore delegato Caleotto

Andrea Beri - Amministratore delegato ITA

Francesco Silvestri - Presidente ANCCEM

Pietro Vargiu- chief underwriting officer COFACE Italia

Consegna virtuale del riconoscimento «Bilancio d’Acciaio»

Chiusura dei lavori entro le ore 17.30