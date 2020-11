Bilanci d’Acciaio: live l’evento 2020

Versione stampabile

È già iniziata nella sua versione online l’edizione 2020 di Bilanci d’Acciaio. Per poter assistere all’appuntamento con l’analisi delle dinamiche di mercato che si sono tradotte nei numeri di bilancio del 2019 e dei risultati economico-finanziari della filiera (oltre 5.000 bilanci analizzati) è necessario collegarsi alla piattaforma ZOOM.

Se non ti sei iscritto in tempo ma vuoi partecipare all’evento, invia una mail a eventi@siderweb.com con tutti i tuoi dati.

L’incontro è aperto dai saluti di Emanuele Morandi (presidente siderweb), Riccardo Benso (presidente Assofermet) e Antonio Gozzi (vicepresidente Federacciai).



Successivamente, Claudio Teodori (ordinario Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) si confronteranno sulle prospettive macroeconomiche per l’Italia e per la filiera, sui risultati economico-finanziari conseguiti nel 2019 e sulle attese degli operatori per il 2020 e il 2021. Inoltre, saranno illustrati i risultati di bilancio dei produttori e dei distributori di prodotti siderurgici dell’Ue e di oltre 180 gruppi mondiali attivi nel comparto dell’acciaio.

Dopo il contributo degli analisti, sarà la volta dei protagonisti del settore, con tre interviste faccia a faccia a Anna Mareschi Danieli (vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine), Roberto Re (Head of Metinvest Europe) e Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia), che affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Durante l’evento, non mancheranno - anche queste online - le premiazioni del «Bilancio d’Acciaio», l’ambito riconoscimento per i migliori bilanci delle imprese della filiera.

A seguito della partecipazione all’evento riceverete, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, una copia del libro/ricerca «Bilanci d'Acciaio 2020».

PROGRAMMA:

Inizio dei lavori ore 15.00

SALUTI E INTRODUZIONE DI:

Emanuele Morandi - presidente siderweb

Riccardo Benso - presidente Assofermet

Antonio Gozzi - vicepresidente Federacciai

TAVOLA ROTONDA: i risultati del 2019, le attese per il 2020 e le prospettive macroeconomiche:

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

Gianfranco Tosini - Ufficio studi Siderweb

Consegna dei premi "Bilancio d’Acciaio"

INTERVISTE FACCIA A FACCIA:

Anna Mareschi Danieli - vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine

Roberto Re - Head of Metinvest Europe

Giuseppe Pasini - presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia

Chiusura dei lavori alle ore 18.00

un evento siderweb sponsorizzato da

con il patrocinio di