PANorami: elezioni USA, testa a testa che preoccupa

Ci vorranno ancora ore, forse giorni, per conoscere il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America che si insedierà a gennaio (la Pennsylvania, per esempio, non ha ancora scrutinato il voto via posta).

E dallo scontro elettorale Trump-Biden potrebbe nascere una crisi costituzionale per gli USA, con il presidente uscente che – in caso di sconfitta, che sembra plausibile – minaccia di portare l’esito del voto alla Corte Suprema, che negli anni ha acquisito un grande potere.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.