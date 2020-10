PANorami: la nuova Legge di Bilancio

Versione stampabile

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Una grande sfida, di oggi e degli anni a venire, non vi trova mezzi per essere affrontata: quella del deficit e del debito pubblico.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell'immagine, un momento della conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte e del ministro Roberto Gualtieri sulla Legge di bilancio 2021 (immagine della Presidenza del Consiglio dei ministri).