Webinar. La parola agli utilizzatori

Versione stampabile

È l’evoluzione della domanda la grande incognita per il 2021 della siderurgia e non solo. Un’incognita su cui siderweb vuole fare chiarezza, chiedendo direttamente ai clienti della filiera siderurgica di fotografare la situazione attuale e le aspettative per il prossimo futuro.

Nasce così il webinar “Reagire alla crisi: i settori utilizzatori di acciaio”, che ha come sottotitolo “Costruzioni, automotive e meccanica nel 2021 tra opportunità e sfide”.

L’appuntamento in programma mercoledì 21 ottobre alle 11 punterà da un lato ad analizzare come il mondo dell’acciaio sta cambiando ed è cambiato, dall’altro a raccogliere le testimonianze di aziende e associazioni che raggruppano le imprese dell’utilizzo.

L’evento prevede in apertura gli interventi di Antonella Vona (COFACE) e di Flavio Bregant (Federacciai), che analizzeranno da un lato le prospettive macro per i settori utilizzatori nel 2021, dall’altro le trasformazioni subite dall’acciaio negli ultimi anni dal punto di vista del mercato.

Seguiranno le testimonianze di Fabrizia Vigo (Responsabile Relazioni istituzionali ANFIA), di Alfredo Mariotti (General Manager UCIMU) e di Massimiliano Musmeci (Direttore Generale ANCE) che animeranno una tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb, incentrata sulle prospettive dell’industria trasformatrice di acciaio per il prossimo anno e negli anni successivi e sul rapporto fornitori di acciaio-utilizzatori.



Programma

Interventi di:

Antonella Vona – Region Communication Director Mediterraneo & Africa - Direttore Marketing & Comunicazione COFACE

I rischi in un’economia sempre più complessa

Flavio Bregant – Direttore Generale Federacciai

Come cambia il consumo di acciaio in Italia

Interviste faccia a faccia con:

Fabrizia Vigo - Responsabile Relazioni istituzionali ANFIA

Alfredo Mariotti - General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE

Massimiliano Musmeci - Direttore Generale ANCE

Intervista Lucio Dall’Angelo (Direttore Generale siderweb)

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy.