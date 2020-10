Il punto con siderweb

di Redazione Siderweb Versione stampabile

Federacciai: «Imprescindibile un Piano industriale nazionale per la siderurgia»

Cosa dicono le richieste emerse ieri durante l'assemblea annuale di Federacciai: che sarebbe necessario un piano nazionale per la siderurgia, che affronti questioni dalle quali dipende non solo la crescita, ma anche la sopravvivenza della spina dorsale dell'industria del Paese. L'analisi di Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

Torna Bilanci d'Acciaio, in presenza e in sicurezza

Il 12 novembre a Brescia siderweb presenterà lo studio "Bilanci d'Acciaio 2020", che analizza lo stato di salute economico-finanziaria della filiera siderurgica, leggendo i conti delle sue imprese. E lo farà in un evento in presenza, per la prima volta quest'anno, organizzato in totale sicurezza e nel rispetto delle normative. Lo spiega il direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.