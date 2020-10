PANorami: USA in cerca di fiducia

Versione stampabile

Manca meno di un mese alle elezioni statunitensi: non sembra un testa a testa, con Biden che nei sondaggi pare in netto vantaggio sul presidente uscente Trump. Ma lo scontro non sta facendo bene al Paese, in cerca di una fiducia nel mezzo di una crisi pandemica ed economica.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.