Webinar. Martedì 13 ottobre “Acciai speciali verso il 2021”

Erano una “nicchia”, ma oggi gli acciai speciali stanno guadagnando progressivamente terreno.

L’alta qualità della produzione, la specificità delle formule, la personalizzazione del servizio stanno spingendo i prodotti lunghi in acciai speciali a crescere sul mercato ed oggi paiono uno dei segmenti del settore siderurgico con le prospettive migliori. Ma il 2020 non è passato senza strascichi: il rallentamento dell’economia e di alcuni settori utilizzatori chiave per gli acciai speciali ha avuto un forte impatto sul comparto, che si avvicina al 2021 con alcuni interrogativi che attendono risposta.

Delle attese per l’anno prossimo e della struttura del mercato italiano dei lunghi in acciai speciali si parlerà nel webinar “Acciai speciali verso il 2021”, evento che ospiterà anche la presentazione al pubblico del nuovo servizio di siderweb dedicato alla rilevazione dei prezzi dei prodotti in acciai speciali, attivo proprio da ottobre 2020.

L'appuntamento con “Acciai speciali verso il 2021” sarà articolato in due distinte parti. Nella prima Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb) presenterà gli aspetti principali del nuovo servizio offerto da siderweb ai propri lettori, relativo alla rilevazione dei prezzi degli acciai speciali nel mercato italiano. Seguirà l’analisi di Gianfranco Tosini (siderweb) sul mercato nazionale dei prodotti in acciai speciali.

A chiudere il webinar ci saranno due interviste faccia a faccia di Davide Lorenzini (direttore responsabile di siderweb) con due protagonisti del comparto nazionale degli speciali: Siro Dalla Flora (presidente Metallurgica Legnanese) e Alessandro Lombardi (sales manager, wire rod & semis, ORI Martin).

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy.