Lombardia, contributi per la partecipazione a fiere internazionali

Regione Lombardia intende sostenere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio lombardo alle fiere internazionali attraverso l’erogazione di agevolazioni a fondo perduto.

Quando parliamo di fondo perduto intendiamo finanziamenti concessi senza obbligo di restituzione di capitale o di interessi. In altre parole, si tratta di somme di denaro che vanno a coprire le spese sostenute o in preventivo dal soggetto destinatario del contributo.

Regione Lombardia, con questa specifica misura, intende contribuire al rilancio del sistema fieristico, vetrina internazionale dei settori produttivi dell’acciaio e volano per l’export delle nostre piccole e medie imprese, nonché sostenere l’internazionalizzazione delle imprese lombarde. In questa misura rientra, naturalmente, anche la partecipazione a Made in Steel, la maggiore Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica che si terrà dal 17 al 19 marzo del 2021 a fieramilano.

Di cosa si tratta

Il bando è finalizzato a creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, per l’attrazione di investimenti, la promozione di accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri. Tutto attraverso il sostegno, con una agevolazione a fondo perduto, alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia.

A chi si rivolge

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che abbiano, in fase di erogazione dell’agevolazione, una sede operativa attiva in Lombardia. I progetti ammissibili devono prevedere la partecipazione a una o più fiere di livello internazionale inserite nel calendario fieristico approvato annualmente da Regione Lombardia, che si svolgono entro il 31 dicembre 2022.

Le spese ammissibili

Costi per la partecipazione alla fiera

Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up

Costi di personale

Costi generali

Come funziona

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentante in via telematica tramite il sistema informatico “Bando Online” a partire dal 15 settembre 2020 fino ad esaurimento delle risorse.

Cosa comprende

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto in percentuale delle spese ammissibili secondo il dettaglio che specifichiamo sotto, in particolare per nuovi espositori ed espositori abituali.

Nuovi espositori:

50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera

60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera

Fino a un massimo di € 15.000



Espositori abituali:

40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera

50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera

Fino a un massimo di € 10.000

Come sarà erogato il contributo

Le domande saranno selezionate secondo una procedura valutativa a sportello e l’istruttoria sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle domande presentate. L’agevolazione sarà erogata in un’unica tranche a saldo a conclusione del progetto, dietro rendicontazione delle spese sostenute.

Normativa di riferimento

POR FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE 3.B.1.2: Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia - Decreto 10288 del 07/09/2020.

Paolo La Torre

Amministratore delegato

di Financial Consulting LAB srl

paolo.latorre@financialclab.it