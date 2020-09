Il punto con siderweb

Versione stampabile

Coils: frena l'aumento in Cina

Domanda inferiore rispetto alle attese e ritracciamento del minerale ferroso: ecco che arretra il prezzo dei coils in Cina. Si andrà verso un andamento simile anche in Europa e Italia? L'analisi di Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi di siderweb.

Fiere: verso il ritorno alla normalità

Fiera Milano nei giorni scorsi ha riaperto i battenti. Con Milano Unica, Micam e Mipel. È il segno di un ritorno alla normalità, con tutte le dovute cautele in termini di sicurezza sanitaria. E un altro passo verso Made in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa organizzata da siderweb, che si terrà dal 17 al 19 marzo 2021. Che clima si è respirato in questi giorni a Fiera Milano nelle parole del direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.

Idrogeno: sarà l'energia del futuro?

Che sia grigio, blu o verde, l'idrogeno sta attirando l'attenzione della siderurgia mondiale. E alcuni grandi player europei ci hanno già scommesso con investimenti multimilionari per arrivare a produrre acciaio verde. siderweb propone una seria di articoli di approfondimento sul tema (il primo è già online). Lo spiega il direttore, Davide Lorenzini.