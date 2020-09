Il punto con siderweb

Versione stampabile

Bilanci d'Acciaio: un questionario sulle attese per il 2020 e 2021

La pandemia ha scombinato le carte sulla tavola dell'acciaio italiano. Per questo siderweb, in vista di Bilanci d'Acciaio 2020 - che sarà presentato come sempre a novembre - chiede il contributo della community. Lo fa con un questionario sulle attese per i prossimi mesi, che andranno a completare il quadro economico-finanziario delle aziende della filiera relativo al 2019. Ne parla Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb.

siderweb: martedì il webinar su costruzioni e progettazione

Tutto quello che progetteremo, tutto quello che realizzeremo, dovrà essere innovativo e sostenibile; dovrà essere pensato per le persone. E al centro ci sarà l'acciaio. Di questo si parlerà nel prossimo webinar di siderweb, in programma martedì 22 settembre alle 11, cui interverrà anche Paolo Morandi, Marketing & Communication Manager di siderweb e cofounder di siderHUB.

Prezzi siderweb: coils ancora sugli scudi

A metà settembre non cambia lo spartito nel settore italiano dell’acciaio. Sono sempre i prodotti piani in acciaio al carbonio, infatti, ad essere i grandi protagonisti del comparto, dimostrandosi i più dinamici. Lo spiega nella sua analisi Stefano Ferrari, responsabile dell'Ufficio Studi siderweb.