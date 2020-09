Feralpi Group a Made in Steel 2021, «veicolo di crescita e fiducia»

Versione stampabile

BRESCIA - Made in Steel 2021 arriva in un momento importante per la filiera dell’acciaio, chiamata ad agganciare quella, seppur moderata, ripresa che gli analisti si attendono per l’inizio del prossimo anno, se non prima.

Anche per questo a fieramilano Rho non mancherà Feralpi Group. Che registra un miglioramento delle condizioni di mercato in Europa. Lo spiega nell'intervista il presidente, Giuseppe Pasini.