Agenda: domani il piano industriale di JSW Steel Italy

Momento clou della settimana per la cronaca siderurgica sarà la presentazione, domani a Piombino, nel nuovo piano industriale di JSW Steel Italy. Ma non è l'unico appuntamento da segnare in agenda.

Ecco i centoventi secondi per rimanere aggiornati su quel che accade lungo la filiera dell'acciaio nazionale e internazionale.

Il siderweb TG viene pubblicato il venerdì mattina.