A Made in Steel 2021 anche FC srl

Tra i suoi clienti ci sono l’ex Ilva, Marcegaglia e Tenova, ma anche Saipem e 2i Rete Gas. D’altronde, è da oltre 30 anni che la FC srl di Faggiano, in provincia di Taranto, si occupa di progettazione, produzione, vendita e installazione di impianti di climatizzazione, ventilazione e filtrazione di aria a uso industriale, dal petrolchimico all’industria del cemento passando – va da sé – anche per la siderurgia. Settore dove FC opera attraverso il proprio braccio produttivo Climatek Industries.

Per questo FC parteciperà come espositore alla prossima edizione di Made in Steel, dal 17 al 19 marzo a fieramilano Rho. «L'incontro in Fiera rappresenta per noi un punto di partenza per imbastire nuovi progetti ed avviare nuove collaborazioni – spiega il fondatore e General Manager, Francesco Ciullo - e non è da sottovalutare l'affluenza di visitatori stranieri, in un mercato altamente competitivo anche all'estero».

Mercato che è stato, per di più, indebolito dallo strascico economico dell’emergenza sanitaria: «La pandemia di Covid-19 – secondo Ciullo - ha avuto un impatto notevole sul nostro settore, portando a cambiamenti di cui ancora adesso stiamo risentendo. Tuttavia si sta lentamente ritornando alla normalità, con nuovi progetti e obiettivi, che presenteremo a Made in Steel».

L’azienda guarda con fiducia anche alla contemporaneità della manifestazione, in ottica di filiera allargata, con MADE Expo e Transpotec Logitec. «Offre un'importante occasione di cooperazione e confronto tra persone che operano in maniera attiva in settori affini e complementari, nonché – sottolinea Ciullo - nuove e concrete opportunità di business».