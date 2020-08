Versione stampabile

L’impegno di siderweb per essere sempre al fianco della community

L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con “Il punto con siderweb” è l’occasione, per il direttore generale Lucio Dall’Angelo, di tracciare un bilancio delle iniziative messe in campo per restare sempre al fianco della community dell’acciaio e delle nuove idee che stanno prendendo forma in vista dell’edizione 2021 di Made in Steel.

La siderurgia proiettata verso il 2021 per il rilancio

Un 2020 difficile, per l’acciaio italiano, tra tensioni per l’ex Ilva e Covid-19. Nonostante il clima di grande incertezza, però, le aziende siderurgiche hanno mostrato di saper reagire meglio rispetto a quelle di altre realtà. Ora il peggio sembra essere alle spalle e si può programmare l’attività in vista di quel 2021 che potrebbe essere l’anno del rilancio. Ne parla il direttore responsabile di siderweb Davide Lorenzini.

Due anomalie nei mercati internazionali

La prima è quella legata all’andamento delle materie prime, con l’andamento delle quotazioni del minerale ferroso e del rottame turco; mentre la seconda è di carattere geografico, con gli andamenti diversi dei prezzi dei coils a caldo in base alle aree di riferimento. Ne parla, facendo anche un focus sui prezzi, il responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb Stefano Ferrari.