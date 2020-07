USA: indagine antidumping su tubi ss

Versione stampabile

Gli USA hanno avviato un’indagine antidumping sulle importazioni di tubi senza saldatura e tubi a pressione da Repubblica Ceca, Russia, Corea del Sud e Ucraina. Il Dipartimento del Commercio prenderà in considerazione anche l’applicazione di dazi compensativi sull’import di questa tipologia di prodotti da Russia e Corea Del Sud.

Secondo quanto comunicato, il margine del dumping sarebbe tra il 50,45% e il 51,7% per la Repubblica Ceca; tra il 41,07% e il 273,47% per la Russia, tra il 114,8% e il 131,31% per la Corea del Sud e tra il 42,38% e il 42,88% per l'Ucraina. I produttori russi beneficerebbero, poi, di 11 programmi di sovvenzione, di 38 i produttori sudcoreani.

Il fascicolo è stato aperto dopo l’esposto di Vallourec Star, in Texas, dello scorso 8 luglio. Il primo pronunciamento preliminare del Dipartimento del Commerci statunitense è atteso entro la fine dell’anno.

Nel 2019, gli Stati Uniti hanno importato 36mila tonnellate di tubi senza saldatura dalla Repubblica Ceca (per 37 milioni di dollari); 40mila tonnellate dalla Russia (per 39,5 milioni di dollari); 17mila dalla Corea (per 24,3 milioni di dollari) e 44mila dall’Ucraina (per 40,6 milioni di dollari).