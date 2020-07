Versione stampabile

Siderurgica Fiorentina è il primo espositore ad aver confermato la propria partecipazione a Made in Steel 2021. Un aggiornamento sulla trattativa governo-ArcelorMittal sull'ex Ilva e la conferma di Alessandro Banzato alla presidenza di Federacciai.

Il siderweb TG è offerto da

Domani il webinar webinar "L’acciaio per costruire le città, gettare ponti, creare reti"

Quale può essere il ruolo dell’acciaio nel costruire? Il rapporto tra il metallo per eccellenza e l’ambiente costruito sarà al centro del webinar "L’acciaio per costruire le città, gettare ponti, creare reti", che siderweb organizza per domani, martedì 21 luglio, alle ore 11, in collaborazione con Guamari, la società di ricerca che presidia il mondo della progettazione e della costruzione.