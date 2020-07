Webinar. Mercato & Dintorni

Versione stampabile

È live il webinar di siderweb Mercato & Dintorni che dà spazio ai focus di analisti, protagonisti e operatori del mercato siderurgico italiano e internazionale.

L’appuntamento di oggi prevede gli interventi di Giovanni Barone - Responsabile Servizio Studi UBI Banca per una analisi macroeconomica e di Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb su andamento e possibili evoluzioni dei prezzi delle commodity, delle materie prime e dei prodotti siderurgici.

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb, intervisterà Luigi Cuzzolin - Ad Pipex Italia e Luigi Rapullino - Ad Gruppo Rapullino e Sideralba

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

