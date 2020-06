Acciaio USA. USS: «Secondo trimestre 2020 negativo»

Versione stampabile

United States Steel prevede che «i risultati del segmento dei laminati piani saranno significativamente inferiori rispetto al primo trimestre poiché gli impatti di Covid-19 hanno influito negativamente sull'attività dei clienti, in particolare nei mercati finali automobilistico ed energetico» e che la domanda inizierà a migliorare a giugno.



In Europa, dice il gruppo statunitense «l'attività di mercato è rimasta limitata per gran parte del trimestre a causa degli effetti economici correlati a Covid-19, in particolare nel settore automobilistico. Inoltre, anche la debolezza della domanda ha influito negativamente sulla performance del segmento».

Nel comparto Tubular, spiega United States Steel, «le condizioni di mercato restano in discussione. I prezzi del petrolio rimangono a livelli storicamente bassi e, di conseguenza, la domanda di tubi saldati e senza saldatura è notevolmente diminuita. Stiamo continuando a identificare i modi per ridurre i costi all'interno del segmento».

L'EBITDA corretto per il secondo trimestre 2020 «dovrebbe essere di circa 315 milioni di dollari, che non comprendono circa 100 milioni di costi stimati per la ristrutturazione e altri oneri. David B. Burritt, presidente e amministratore delegato di USS, ha dichiarato: «Come previsto, il secondo trimestre è stato significativamente influenzato dagli effetti di Covid-19 e dai costi non ricorrenti attesi associati a una parte significativa delle nostre operazioni di produzione dell'acciaio inattive nel trimestre. Come abbiamo già accennato, prevediamo che il secondo trimestre segnerà il punto più basso della depressione dell'anno».