Webinar. L’acciaio tra Green New Deal e innovazione

Versione stampabile

Il risparmio energetico si candida a giocare un ruolo fondamentale per rendere sempre più green la siderurgia. Per questo, proseguendo il percorso dedicato alle sfide della sostenibilità, siderweb ha deciso di dedicare a questo tema il webinar in programma martedì 23 giugno dalle ore 11 alle ore 12.15.

Il titolo scelto è “L’acciaio tra Green New Deal e innovazione”. Nel corso dell’incontro verranno approfondite le tecnologie sviluppate da Danieli Automation in questa direzione, come QOne e Q JENIUS, focalizzate sull’ottimizzazione dell’energia negli impianti siderurgici.

Protagonisti dell’appuntamento Carlo Muzzi, giornalista esperto di Ue, cui spetterà il compito di disegnare lo scenario di riferimento per il mondo dell’acciaio a livello europeo; Luca Faralli, Responsabile Green Steel di Danieli Automation che presenterà i progetti del gruppo; Francesco Fabris, Responsabile del Sistema di gestione di energia in impianto che illustrerà gli ultimi sviluppo in questo campo.

A chiudere l’evento una doppia intervista faccia a faccia con Anna Mareschi Danieli, Vice presidente di ABS Acciai e presidente di Confindustria Udine (a destra nella foto di testa) e Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automation (a sinistra nella foto di testa) a cura di Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy.

L'evento è realizzato in collaborazione con Danieli Automation ed è sponsorizzato da Coface, Metallurgica Legnanese, Consorzio RICREA e UBI Banca.