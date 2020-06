Coronavirus. Strada Ing. Achille: «Mercato congelato»

Versione stampabile

La crisi indotta dal coronavirus morde anche le imprese di tradizioni storiche come la Strada Ing. Achille di Brescia, che opera da ben più di un secolo ed è specializzata nel commercio di prodotti siderurgici, in particolare di laminati mercantili e travi.

«La situazione del mercato appare congelata – spiega Giancarlo Marazzi, che per l'azienda segue il settore commerciale – e di fatto, ormai da mesi, non registriamo segnali che inducano a ipotizzare che la tanto decantata ripartenza possa avvenire in tempi ragionevoli».

E ad aggravare la situazione, prosegue, «si aggiunge la tendenza, per i prodotti che sono parte essenziale del nostro portafoglio, ad un costante calo dei prezzi, con la conseguenza che la spirale negativa ne risulta aggravata».

E per capire meglio quale sia la situazione, basta farsi raccontare da Marazzi che «a marzo e ad aprile i nostri volumi si sono attestati intorno al 40% di quelli normali, mentre a maggio e quasi sicuramente anche a giugno, siamo leggermente risaliti, ma non ondando oltre il 50-55% delle nostre potenzialità».

Con un danno per l’azienda «che abbiamo preferito per il momento non quantificare sotto il profilo del fatturato, ma che anche in proiezione annuale non credo sia esagerato definire enorme. Il bilancio del 2020, insomma, sarà certamente non all’altezza delle nostre tradizioni, ma la Strada Ing. Achille è un’azienda che ha sempre saputo affrontare le avversità con grande decisione e anche stavolta supererà questa fase uscendone a testa alta».

Tanto che «è stato deciso – spiega Giancarlo Marazzi – che la cosa più importante fosse quella di salvaguardare uno dei nostri capitali più importanti e cioè i collaboratori, ai quali abbiamo voluto risparmiare il ricorso alla cassa integrazione e che sono stati sempre presenti in azienda quando questa ha potuto operare».

Tra le tante traversie, però, la Strada Ing. Achille non ha dovuto confrontarsi, «se non in modo decisamente marginale», con il fenomeno degli insoluti: «La quasi totalità dei nostri clienti – conferma Marazzi – è stata ineccepibile, tanto che nel mese di maggio non ne abbiamo avuto neanche uno e ci è stato così evitato un ulteriore aggravio oltre a quello di aver dovuto rinunciare alla metà delle consegne abituali».

Cosa non trascurabile, visto che «le misure decise dal governo decisamente non risultano, almeno per quanto ci riguarda, in grado di incidere in maniera importante, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello fiscale, sul nostro stato. Come sempre, insomma, dovremo far conto solo sulle nostre forze e su quelle dei nostri collaboratori, ma come dicevo, ci siamo abituati e la cosa non ci spaventa».