Versione stampabile

Quali sono le prospettive strategiche per il consumo di rottame e di DRI in Italia? Quali le possibilità? Quali i rischi? Cosa sta succedendo sui mercati e cosa accadrà sul mercato nei prossimi mesi? Questi sono i principali temi al centro del webinar Rottame e DRI: nuove geometrie per il mercato italiano in programma martedì 16 giugno alle ore 11.00 e realizzato in collaborazione con Danieli Automation, Metallurgica Legnanese, Consorzio RICREA e UBI Banca.

Già prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, il settore italiano delle materie prime siderurgiche sembrava destinato ad affrontare una rivoluzione che sarebbe dovuta partire da Taranto e Piombino: i piani di investimento nei due siti, con la realizzazione di nuovi forni elettrici, potrebbero cambiare gli equilibri nel settore, disegnando nuove geometrie. La pandemia ha poi sparigliato le carte in tavola, ma gli interrogativi sul futuro del mercato sono rimasti immutati.

A provare a far chiarezza sulle tante domande saranno Emanuele Norsa (Kallanish), che si concentrerà sull’andamento e le prospettive dei mercati internazionali delle materie prime, Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che analizzerà le prospettive strategiche per il comparto italiano delle materie prime siderurgiche, lasciando poi la parola agli operatori, per un confronto tra i protagonisti del mercato. Modererà l’incontro Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb, che intervisterà Giovanni Bajetti (Acciaierie Venete), Roberto Bersi (Bicomet) e Federico Fusari (direttore generale Consorzio RICREA).

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy