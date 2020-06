Webinar. Il mondo dell’acciaio accelera con il digitale

Versione stampabile

Ogni crisi rappresenta un punto di rottura dello status quo. Un’occasione per ripensare il mondo e ripensarsi. Anche quella che abbiamo recentemente vissuto (che stiamo vivendo) non fa eccezione e la parola d’ordine questa volta è digitalizzazione.

Il tema sarà al centro del webinar di siderweb "Il mondo dell’acciaio accelera con il digitale", in programma martedì 9 giugno dalle 11 alle 12,15.

Il digitale è da tempo realtà per il mondo dell’acciaio, per lo più in ambito di gestione dei processi, controllo della produzione e della qualità, rapporto con la catena del valore. A questi ambiti la recente crisi Covid ha aggiunto anche lo smart working, attività da remoto delle persone, gestione dei processi: pratiche entrate ormai nella quotidianità di molte imprese della filiera dell’acciaio e, più in generale, dell’intero universo imprenditoriale.

Protagonisti dell’appuntamento, coordinati da Francesca Morandi, saranno Marco Gay, Ad di Digital Magic, Vittoria Gozzi, Gruppo Duferco e presidente di Wylab, Roberto de Miranda, consigliere e-Novia e ORI Martin, Lorenzo Maternini, vicepresidente di Talent Garden, Cristian Fracassi, ceo di Isinnova.

Interventi che contribuiranno a capire come la risposta all’emergenza si trasforma in una nuova cultura del digitale. Una cultura che porta con sé una rivoluzione dei processi e della modalità di ingaggio, innanzitutto delle persone, e poi delle aziende e delle intere catene del valore.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.