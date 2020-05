Webinar. Mercato & Dintorni

Versione stampabile

Sarà Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo dell’omonimo gruppo siderurgico, il primo ospite di "Mercato & Dintorni", il nuovo progetto di siderweb nell’ambito degli webinar.

Progetto che punta a raccogliere le testimonianze e le opinioni di chi fa e di chi studia il mercato dell’acciaio italiano ed internazionale in cui ogni mese si potranno trovare le voci, analisi e i volti di protagonisti e operatori della community siderurgica. In poco più di un’ora si avranno aggiornamenti sugli ultimi sviluppi del comparto siderurgico italiano, in particolare per i prodotti in acciaio al carbonio.

Macroeconomia, dinamiche dei prezzi, congiuntura e cambiamenti strategici legati a modifiche legislative o a nuovi assetti industriali saranno alcuni degli ingredienti che costituiranno l’offerta di siderweb, che punta a mettere sotto la lente d’ingrandimento i trend in maniera rapida ed esaustiva, per fornire agli operatori una chiave di lettura utile ad interpretare quanto sta accadendo nel mondo dell’acciaio.



Per questo primo appuntamento, dedicato al bilancio del primo mese dal termine del lockdown, sono programmati gli interventi di:

- Stefano Ferrari (responsabile Ufficio studi siderweb): prospettive macroeconomiche per la siderurgia;

- Achille Fornasini (Chief analyst siderweb): l’andamento dei prezzi delle commodity e dei prodotti siderurgici;



Protagonista della seconda parte Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo del Gruppo Marcegaglia, intervistato da Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.