Recovery fund: scontro tra le diverse anime europee

Domani residente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà la proposta di Recovery fund, il nuovo piano per la ricostruzione causa crisi pandemica da Covid-19. Si saprà se gli Stati più colpiti potranno accedere a trasferimenti a fondo perduto - come annunciato da Angela Merkel e Emmanuel Macron -, o se prevarrà la posizione dei Paesi frugali, che spingono per una linea di prestiti in cambio di riforme.

Una proposta che, poi, dovranno vagliare gli Stati. Un nuovo vertice europeo è previsto tra il 18 e il 19 giugno.

La video analisi di Carlo Muzzi, giornalista esperto di geopolitica.