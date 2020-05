Il punto della settimana

Versione stampabile

Dalla crisi un nuovo acciaio con l’innovazione e la sostenibilità

A Taranto sembra essere tutto da rifare, ancora una volta. A Terni, dopo alcuni anni di incertezza sulla possibile cessione, Acciai Speciali Terni è stata messa sul mercato. Piombino attende ancora la presentazione del piano industriale. Anche la siderurgia nazionale, insomma, dopo la bolla in cui è stata sospesa durante il lockdown, sta entrando in una “fase due”. Nella quale – ne è convinto siderweb – non potranno mancare innovazione e sostenibilità.

Proprio su quest’ultima, la community dell’acciaio sta proponendo una serie di approfondimenti che porteranno fino a Made in Steel 2021. Il prossimo sarà domani, con il webinar "La filiera dell'acciaio e il mondo green". Sette realtà parleranno della propria esperienza, modello da conoscere utile per definire buone pratiche per il futuro. Ne parla Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.

Nuovi scenari per la siderurgia italiana

Taranto e Terni: si è riaccesa la spia rossa. Ancora una volta, pare che i grandi poli siderurgici italiani non riescano a trovare pace nell’ultimo decennio.

L’analisi della situazione con Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

Acciai Speciali Terni sul mercato: i pro e i contro

Non un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di un percorso durato anni. Certo, il tempismo della messa sul mercato di Acciai Speciali Terni non sembra essere dei migliori, così come il tono con il quale è stato annunciato da thyssenkrupp. Lo spiega Marco Torricelli, redattore di siderweb.

Inox: la domanda fatica a risalire

La bassa visibilità sul versante della domanda sembra essere il maggior problema del comparto dell’acciaio inossidabile in queste ultime settimane. Un assunto che vale sia per le materie prime che per i finiti. La richiesta è contenuto nel comparto dei piani inox e i prezzi sono in diminuzione. Quanto ai lunghi, è compresso il consumo del settore automotive. I dettagli con Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio studi siderweb.