Ex Ilva: i lavoratori chiedono un incontro urgente al Governo

Le segreterie nazionali Fim-Cisl, Fiom-Cgil Francesca Re David e Uilm-Uil Rocco Palombella, hanno scritto una lettera al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e per conoscenza all’amministratore delegato e presidente del cda di ArcelorMittal Lucia Morselli, per chiedere un incontro immediato sulla vertenza ArcelorMittal, dopo gli ultimi provvedimenti dell'azienda che ha collocato in Cigo per Covid-19 altri mille dipendenti in tutto il gruppo.

«Le tensioni di queste ore in merito alla drammatica situazione industriale ed alla gestione della Cassa Integrazione per Covid-19, in tutti gli stabilimenti di ArcelorMittal Italia, la perdita salariale per i lavoratori in Cig, la riduzione al minimo della produzione di acciaio e la quasi totalità degli impianti fermi a valle del ciclo produttivo in tutti i siti italiani, il blocco degli investimenti per l’ambientalizzazione, lo stato di abbandono degli impianti, la mancanza di interlocuzione con ArcelorMittal, rendono necessaria la convocazione di un incontro urgente – si legge nella missiva -. Tanto più in ragione del fatto che l’accordo intervenuto tra Governo e AMI il 4 marzo prevede la scadenza del 31 maggio per la definizione dell’accordo sul piano Industriale la conseguente attivazione della Cassa straordinaria (quella ordinaria scade il 30 giugno)».

«Riteniamo quindi indispensabile la convocazione di un incontro con la presenza dei vertici di ArcelorMittal per conoscere e valutare l’effettivo stato della trattativa sugli assetti societari, sul piano industriale, occupazionale e ambientale, sulle strategie, sulle prospettive tecnologiche e industriali del gruppo» concludono.

Le organizzazioni dei lavoratori hanno inoltre indetto una mobilitazione per il 22 maggio se non vi saranno novità sul fronte del confronto con l'azienda.

Mentre da dalle 23 di ieri si sono fermati gli impianti Zincatura 1 e imballo dello stabilimento siderurgico di Taranto, con la comnseguente collocazione in cassa integrazione di 50 unità. Inoltre, la manutenzione del Laf (Laminatoio a freddo) si ridurrà di un ulteriore 40% rispetto all'attuale assetto. Rientreranno invece al lavoro 22 addetti dell'Officina elettrica e successivamente 20 addetti alla finitura e 10 lavoratori del magazzino spedizione per 3-4 giorni.