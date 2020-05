La fase 2 dell’acciaio: scarica lo speciale di siderweb

Versione stampabile

La fase 2 della gestione della pandemia, caratterizzata dalla progressiva riapertura delle attività economiche e dell’allentamento delle restrizioni per i cittadini, ha consentito alla filiera italiana dell’acciaio di tornare al lavoro. Ma qual è stato l’impatto della fase 1 sulla siderurgia? E quali sono le prospettive per i prossimi mesi? A queste domande risponde lo speciale «La fase 2 dell’acciaio», realizzato al fine di raccogliere i principali approfondimenti emersi durante i webinar organizzati da siderweb in marzo ed aprile.

Nella pubblicazione, a cura degli analisti di siderweb Stefano Ferrari, Achille Fornasini e Gianfranco Tosini e di Emanuele Norsa (Kallanish), sono prese in considerazione le prospettive macroeconomiche e dei settori utilizzatori dei prodotti siderurgici, la solidità dei conti delle imprese della filiera dell’acciaio italiana e le prospettive post-lockdown, l’andamento dei mercati internazionali durante i due mesi di chiusura di gran parte dell’economia nazionale, le dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei prodotti siderurgici nel primo quadrimestre del 2020 ed, infine, è illustrato il contenuto del Decreto Rilancio, con il quale il governo punta a dare un sostegno a famiglie ed imprese.

Per scaricare gratuitamente lo speciale «La fase 2 dell’acciaio» clicca qui.