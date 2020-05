Stampa 3D per metalli: nuova tecnologia led

Versione stampabile

Una tecnologia sviluppata presso l'Università di Graz, in Austria, utilizza led anziché sorgenti laser per la produzione additiva di parti metalliche e ottimizza la stampa 3D di metallo ottimizzando tempi di costruzione, consumo di polvere di metallo, costi delle attrezzature e sforzi di post-elaborazione.

La stampante 3D fonde polvere di metallo utilizzando sorgenti luminose a led ad alte prestazioni e quindi la trasforma in componenti nella produzione additiva. Il nome della nuova tecnologia messa a punto da un team guidato da Franz Haas, capo dell'Istituto di ingegneria di produzione Graz, è SLEDM ed è già stata presentata una domanda di brevetto.

La tecnologia è simile alla fusione laser selettiva e alla fusione del fascio di elettroni, ma SLEDM utilizza un raggio led ad alta potenza per fondere la polvere di metallo. I diodi emettitori di luce utilizzati sono stati appositamente adattati e dotati di un sistema di lenti complesso mediante il quale il diametro della messa a fuoco può essere facilmente modificato tra 0,05 e 20 millimetri durante il processo di fusione. Ciò consente la fusione di volumi maggiori per unità di tempo senza dover rinunciare a strutture interne in filigrana, riducendo così i tempi di produzione.