Webinar. L'acciaio, un futuro sostenibile

Versione stampabile

Doppio appuntamento per raccontare lo stretto rapporto tra acciaio e sostenibilità. Due webinar per mostrare come la siderurgia sia parte integrante dell’economia circolare. Un tema, quello della sostenibilità, ancora più attuale dopo la pandemia causata dal Covid-19 che ci ha ricordato quanto ogni nostra azione sia interconnessa all’ambiente che ci circonda.

La sostenibilità è uno dei temi (l’altro è l’innovazione) che siderweb ha deciso di approfondire nel corso del 2020 insieme alla community dell’acciaio. Una riflessione articolata che ci porterà fino a Made in Steel 2021.

Primo passo del progetto sostenibilità è stato il questionario grazie al quale come siderweb abbiamo provato a definire il contesto nel quale opera il mondo dell’acciaio. Un questionario, al quale hanno risposto le imprese della filiera, ricco di spunti di riflessioni e di indicazioni per il futuro. Il secondo passo è ascoltare dalla voce dei protagonisti casi aziendali emblematici, che servono a riflettere e definire buone pratiche per il futuro. Questi due step si sono trasformati in due webinar, in programma martedì 19 e martedì 26 maggio, che saranno guidati da Massimo Temporelli, TheFabLab.



“L’acciaio, un futuro sostenibile - I risultati della survey alla filiera” - martedì 19 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.15 e “La filiera dell’acciaio e il mondo green - I protagonisti si raccontano” - martedì 26 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.15.

Nel primo webinar presenteremo i risultati dell’indagine effettuata nella nostra community circa le politiche intraprese in chiave di sostenibilità e quali i mezzi e i messaggi di comunicazione. Nel secondo appuntamento proporremo case history virtuose e di come stanno approcciando la sostenibilità.





Per iscriversi al webinar del 19 maggio è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.

1° webinar: martedì 19 maggio ore 11.00

L’acciaio, un futuro sostenibile I risultati della survey alla filiera

Saluti introduttivi

Emanuele Morandi , presidente siderweb





, presidente siderweb Sostenibilità out of the box

Massimo Temporelli , TheFabLab



, TheFabLab La filiera dell’acciaio e il mondo green: il progetto siderweb

Francesca Morandi , siderweb





, siderweb Una filiera sostenibile: le politiche intraprese

Maria Luisa Venuta , ricercatrice





, ricercatrice Comunicare l’aspetto green dell’acciaio

Federico Fusari , RICREA





, RICREA Storytelling

Massimo Temporelli , TheFabLab





, TheFabLab Il commento

Sergio Vergalli , Università degli Studi di Brescia





, Università degli Studi di Brescia Chiusura

Massimo Temporelli, TheFabLab

Utilizzando questo link è invece possibile anticipare anche l'iscrizione al secondo appuntamento del 26 maggio.

2° webinar: martedì 26 maggio ore 11.00

La filiera dell’acciaio e il mondo green I protagonisti si raccontano