Webinar. Decreto Rilancio: tutte le misure per le imprese dell’acciaio

Versione stampabile

È in corso di svolgimento il webinar di siderweb che vede come protagonista il dottor Enzo De Fusco, consulente del lavoro e socio fondatore di DE FUSCO & PARTNERS e tra i maggiori esperti in diritto del lavoro a livello nazionale.

Dopo l’introduzione, tesa ad illustrare il profilo del “Decreto Rilancio”, il dottor De Fusco sarà a disposizione per rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti al webinar.

I quesiti si possono inoltrare direttamente nella chat del webinar o scrivendo agli indirizzi mail: comunicazione@siderweb.com / segreteria@siderweb.com

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy.

Enzo De Fusco è nato a Terni l’11 agosto del 1969. Laureato in Scienze Giuridiche e specializzato in diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Diritto Tributario alla Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” – Ministero delle Finanze, è abilitato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro dal 1996 e iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e Provincia.

È socio fondatore della società di consulenza DE FUSCO LABOUR LAW e come consulente giuridico ha svolto incarichi presso numerose aziende ed Istituzioni di primo piano in ambito economico - sociale a livello nazionale (tra le quali Agenzia delle Entrate – Direzione Generale, Agenzia delle Entrate Riscossione, Cassa Depositi e Prestiti, Sogei SPA, Istituto Enciclopedia Treccani, SISTEMA MOSE di Venezia per conto degli amministratori straordinari per la realizzazione dell’opera pubblica).

Scrive per Il Sole24 Ore ed è uno dei suoi autori di riferimento per la redazione NORME & TRIBUTI.

È docente a contratto presso l’Università Roma Tre in Analisi delle retribuzioni e del costo del lavoro, partecipa regolarmente a convegni e corsi di formazione in materia giuslavoristica (organizzati, tra gli altri, da Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore Economia e Finanze, Università Tor Vergata).