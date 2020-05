Webinar. Decreto maggio: tutte le misure per le imprese dell’acciaio

Versione stampabile

Un importante sostegno alle imprese e alle famiglie. Oltre ad una serie di adeguamenti normativi che finiranno per impattare sulla economia del Paese. Questi sono i capisaldi del “Decreto Maggio” al quale sta lavorando il Consiglio dei Ministri.

Una manovra “espansiva e imponente”, come l’ha definita il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. In particolare va rimarcato il supporto alle imprese, che arriva a prevedere anche misure tese al rafforzamento patrimoniale, e quello per gli ammortizzatori sociali con la prosecuzione della Cassa integrazione. Altrettanto importante il sostegno alle famiglie, il bonus per gli autonomi e il reddito di emergenza.

Di tutto questo parleremo nel corso del webinar di siderweb in programma martedì 12 maggio dalle ore 11. Protagonista dell’appuntamento il dottor Enzo De Fusco, consulente del lavoro e socio fondatore di DE FUSCO & PARTNERS e tra i maggiori esperti in diritto del lavoro a livello nazionale.

Dopo l’introduzione, tesa ad illustrare il profilo del Decreto, il dottor De Fusco è a disposizione per rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti al webinar. I quesiti si possono inoltrare fin da ora scrivendo agli indirizzi mail: comunicazione@siderweb.com / segreteria@siderweb.com

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Enzo De Fusco è nato a Terni l’11 agosto del 1969. Laureato in Scienze Giuridiche e specializzato in diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Diritto Tributario alla Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” – Ministero delle Finanze, è abilitato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro dal 1996 e iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e Provincia.

È socio fondatore della società di consulenza DE FUSCO LABOUR LAW e come consulente giuridico ha svolto incarichi presso numerose aziende ed Istituzioni di primo piano in ambito economico - sociale a livello nazionale (tra le quali Agenzia delle Entrate – Direzione Generale, Agenzia delle Entrate Riscossione, Cassa Depositi e Prestiti, Sogei SPA, Istituto Enciclopedia Treccani, SISTEMA MOSE di Venezia per conto degli amministratori straordinari per la realizzazione dell’opera pubblica).

Scrive per Il Sole24 Ore ed è uno dei suoi autori di riferimento per la redazione NORME & TRIBUTI.

È docente a contratto presso l’Università Roma Tre in Analisi delle retribuzioni e del costo del lavoro, partecipa regolarmente a convegni e corsi di formazione in materia giuslavoristica (organizzati, tra gli altri, da Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore Economia e Finanze, Università Tor Vergata).