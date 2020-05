Coronavirus: l’India digitalizza il mercato

Versione stampabile

Il governo indiano – scrive India Seatrade News – sta mettendo a punto un piano per implementare la documentazione elettronica per le operazioni di carico e scarico (eBL) con lo scopo di facilitare la continuità aziendale rimuovendo gli ostacoli nel processo di documentazione commerciale in un mondo post-coronavirus in cui l'attuale formato basato su copia cartacea potrebbe rappresentare un enorme rischio per il flusso regolare di merci nelle operazioni di import-export.

Le restrizioni previste dal blocco provocato dalla pandemia avrebbero infatti causato seri ostacoli al commercio per le problematiche legate ad emissione, consegna e spedizione della documentazione commerciale cartacea richiesta da molti dipartimenti, autorità e istituzioni finanziarie e il fatto avrebbe ritardato il rilascio delle autorizzazioni per container e merci di importazione in vari porti indiani.

Il “collo di bottiglia” si sarebbe formato proprio a causa dell'attuale processo manuale per cui il cliente deve consegnare la polizza di carico originale (BL) presso l'ufficio della linea di spedizione, ritirare la fattura cartacea, pagare gli importi dovuti allo spedizioniere, ritirare la ricevuta cartacea e inviare l'ordine di consegna al porto o alla stazione di trasporto container. In media, questa procedura richiede circa 11 ore e mezza per il passaggio dei documenti da persona a persona.

Stante la diffusione del Covid-19, viene fatto notare in India, che si diffonde attraverso molteplici forme di contatto, inclusa la contaminazione attraverso la carta, questa procedura, oltre che un notevole ritardo nel rilascio di container e merci di importazione, comporta un alto livello di rischio.

E così si è deciso di puntare alla completa digitalizzazione delle procedure: «Passare alla polizza di carico elettronica (eBL) e abilitare il processo di lettera di credito in modo digitale – spiega Gopal Krishna, un funzionario governativo – garantirà che tutto si svolgerà senza utilizzo di carta ed eliminando il contatto fisico tra le persone».