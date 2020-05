Le borse europee riguadagnano terreno

Versione stampabile

Dopo i cali di ieri, le borse europee recuperano parte del terreno perso. In Europa ed USA gli indici sull’attività economica colano a picco.

Borse – Giornata positiva per le borse europee: Milano sale del 2,06%, Londra dell'1,66%, Parigi del 2,27%, Francoforte del 2,53% e Madrid dell'1,13%. In Asia ancora chiuse per festività Tokyo e Seul, mentre Taiwan recupera lo 0,57%, Hong Kong lo 0,83%, Singapore lo 0,80%, Jakarta lo 0,25% e Kuala Lumpur lo 0,74%. Controcorrente Bangkok, che cede l'1,54%. Wall Street apre in positivo: +0,9% per il Dow Jones, +1,0% per l’indice S&P 500 e +1,1% per il Nasdaq Composite.

Macroeconomia – Deciso calo per l’indice eurocoin ad aprile. Secondo Banca d’Italia, che ha diffuso il dato che fornisce una stima del quadro congiunturale dell’area euro, nel quarto mese del 2020 il valore dell’indice è stato di -0,13, contro il +0,13 di marzo. Su questo valore «hanno inciso principalmente la contrazione dell’attività nell’area dell’euro nel primo trimestre – ha spiegato Bankitalia - e il crollo della fiducia di consumatori e imprese a partire da marzo, con il propagarsi della pandemia nei diversi paesi dell’area». Sull’altra sponda dell’Atlantico, negli USA, l’indice PMI composito che calcola l’andamento dell’attività economica (con valori sotto il 50 c’è la contrazione dell’attività, con valori superiori una espansione) è stato pari a 27,0, contro i 40,9 punti di marzo. Sempre negli Stati Uniti ad aprile l’indice delle attività manifatturiere calcolato da ISM è sceso da 52,5 punti di marzo a 41,8 punti.